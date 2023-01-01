Домашние пироги. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сергей и Наталья Серовы любят друг друга со школьной скамьи. У них теперь взрослая дочь Ира, тоже уже старшеклассница. Наталья очень гордится тем, что в ее доме царит идеальный порядок, а каждый день к ужину – вкусные домашние пироги. Но однажды привычный порядок нарушается. Сергей приводит в дом женщину, в которой Наташа узнаёт их бывшую одноклассницу. Любовь Костомарова – актриса, «звезда» областного театра, вернулась в родной город, чтобы привести в порядок опустевшую после смерти матери квартиру. Сергей вызывается помочь с ремонтом. И вскоре у Натальи появляются серьезные основания подозревать мужа в измене. Ничто не помогает вернуть Сергея к привычной семейной гавани: ни разговоры с ним, ни встречи с бывшей одноклассницей, ни вмешательство дочки. Сергей ушел из дома к Любе. Неожиданно для себя с таким же энтузиазмом, как когда-то она занималась семьей, Наталья возвращается к забытой профессии художника-оформителя. Уже через месяц у нее появляется много заказов, и она расцветает. За это время Сергей надоел актрисе. Она оставляет его, возвратившись в театр после отпуска. После долгого расставания, душевных терзаний, обид происходит трудное сближение двух хороших, родных людей, каждый из которых больше всего на свете ценил свою семью. Но это будет уже совсем другая семья, без дежурных ужинов и пирогов.



Домашние пироги слушать на видеосервисе Wink.