Дом Живых. Павел Сергеевич Иевлев,Мария Иевлева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Добро пожаловать на Альвирах. Архипелаг гравитационно-магических масс, кифандиров, оставшийся от целой некогда планеты. От холодного вакуума космоса его отделяет Край – прослойка неструктурированной материи неизвестного происхождения.Жизнь на Альвирахе нелегка – безрассудная борьба за власть стирает с карты города и государства, преступность и коррупция расцвели на руинах великих Империй, Дома Демиургов правят силой и обманом, исполинские древние твари формируют реальность, зловещие уроды крадут сны беззащитных и опрометчивых…Но наша история не об этом. Она о маленьком провинциальном театре, поставившем пьесу масштабом в целый мир. Итак: на крупнейшем из шести известных кифандиров, Конечном Крае, на западном полуконтиненте, в государстве под названием Чело, стоит город…



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