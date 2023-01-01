Дом, в котором горит свет. Эльчин Сафарли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Философско-сентиментальный роман, написанный в форме писем, которые пожилая Ани отправляет своей внучке Флоре. Семидесятидвухлетняя женщина, сохранившая удивительно позитивный настрой, рассказывает молодой девушке о своей жизни, используя красочные описания детства и юности, вкусов и запахов, сопровождавших обыденные, на первый взгляд, события. А еще она пишет о месте ее нынешнего уединения – домике на море. Советы бабушки, проникнутые не только житейским опытом, но и особой философской мудростью, поражают глубиной и одновременно простотой. Стоит ли целиком погружаться в повседневные проблемы и тревоги? Ведь пока мы живы, их будет все больше… Не лучше ли обратить внимание на то, что в нашей власти? Например, приготовить вкусный ужин, пригласить любимых друзей и вместе вспомнить, как на самом деле прекрасна наша жизнь? Пусть и горькая временами, но разве она не стоит того, чтобы прожить ее?



Дом, в котором горит свет слушать на видеосервисе Wink.