Дом Ра. Приключенческий роман, написанный предпринимателем о предпринимателях. Виталий Листраткин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наверняка вы хотели построить собственный дом, где-нибудь на природе, на берегу озера. А теперь представьте, что один человек решил построить себе не дом, а целый город. И когда всe было готово, пришли те, которые решили этот город отобрать. Ну, как обычно: это у тебя неправильно, бумажки не те и так далее. Как обычно бывает у чиновников… Именно эту историю рассказывает книга «Дом Ра».



Дом Ра слушать на видеосервисе Wink.