Дом потерянных вещей. Ия Котова
Wink
Аудиокниги
Дом потерянных вещей. Ия Котова

Дом потерянных вещей. Ия Котова (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези6+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Сказочная история о спасении обитателей чудесного дома, возвращающего потерянные вещи. Книга является продолжением рассказа о приключениях девочек Нины и Маши (И.Котова «Чудесные дары. Новогодняя сказка»). Это – динамичная сказка-триллер о борьбе с драконом, стремящимся испортить завтрашний день.

Дом потерянных вещей слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг