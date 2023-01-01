Дом потерянных вещей. Ия Котова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сказочная история о спасении обитателей чудесного дома, возвращающего потерянные вещи. Книга является продолжением рассказа о приключениях девочек Нины и Маши (И.Котова «Чудесные дары. Новогодняя сказка»). Это – динамичная сказка-триллер о борьбе с драконом, стремящимся испортить завтрашний день.



Дом потерянных вещей слушать на видеосервисе Wink.