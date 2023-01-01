Дом певчих птиц. Юлия Климова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

XIX век. Маленькая сирота Софья оказывается в доме старой торговки канарейками. Теперь девочке нужно ухаживать за птицами, но однажды, она узнает тайну своей хозяйки, и совершит поступок, который гулким эхом долетит и до наших дней. XXI век. Дина вынуждена провести неделю в гостях у археолога. Нав�ерное, не стоило трогать чужие вещи, но любопытство решило иначе. «Найди того, кто тебя спасет»,– чуть позже скажет судьба, и Дина попробует сделать правильный выбор.



Дом певчих птиц слушать на видеосервисе Wink.