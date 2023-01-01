Дом напротив озера. Райли Сейгер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Кейси Флетчер, недавно овдовевшая актриса, пытающаяся избежать череды негативных отзывов в прессе, уединилась в тишине и покое своего семейного дома у озера в Вермонте. Вооружившись биноклем и несколькими бутылками ликера, она проводит время, наблюдая за Томом и Кэтрин Ройс, очаровательной парой, которая живет в доме на берегу озера. Они хорошо смотрятся вместе: Том – богатый успешный технарь; красотка Кэтрин – бывшая модель. Однажды на озере Кейси спасает тонущую Кэтрин, и между ними завязывается многообещающая дружба. Но чем больше они узнают друг друга – и чем дольше Кейси наблюдает – становится ясно, что брак Кэтрин и Тома не так совершенен и безмятежен, как кажется. Когда Кэтрин внезапно исчезает, Кейси пытается выяснить, что с ней случилось. В процессе она раскрывает жуткую, мрачную правду, которая превращает историю о вуайеризме и подозрениях в историю о вине, одержимости и о том, как внешность может быть очень обманчивой…



Дом напротив озера слушать на видеосервисе Wink.