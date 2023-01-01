Дом над Румбой. Юрий Куранов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по повести. Андрей сидел в кафе в маленьком городке Кулдига. Местный житель рассказал ему о девушке Венте, которая живет в домике на водопадом Румба. Юноша, не зная ее, уже влюбился. Вернувшись домой, он стал писать письма Венте. Долго никто не отвечал, и, наконец, пришел письмо… Исполнители: Андрей – Дик Александр; Ингуна (Вента) – Тоом Людмила; Мужчина в кафе – Джигарханян Армен



Дом над Румбой слушать на видеосервисе Wink.