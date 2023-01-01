Дом, который построил Костя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Константин Пагутин в юности пообещал своей возлюбленной Анне построить дом, в котором они должны были обрести свое счастье. Но Анна уехала из поселка в город, чтобы получить образование. Косте не удалось убедить ее вернуться, когда она закончила учёбу, хотя он не терял надежды на то, что однажды Анна придет к нему. Так и случилось. Прошли годы, дом Кости был почти закончен, когда ему поступило неожиданное предложение – продать новостройку. Инициатором предложения стал приезжий незнакомец Михаил Зубков. Костя уже собрался отказаться, когда увидел рядом с Михаилом Анну и понял, что Михаил именно для нее собрался купить новый дом. Костя решил отказаться от предложения, жестко заявил об этом Михаилу и, наконец, поняв, что Анна не вернется к нему, постарался забыть о ней. Однако вскоре Анна пришла к нему. Она постаралась объясниться, но Костя не захотел ничего понимать, он услышал только одно, что Анна счастлива с Михаилом. Костя решил согласиться на предложение жениха Анны. Они быстро обсудили формальности, Михаил дал задаток, вскоре были сданы и документы на переоформление собственности. Когда Костя собирал свои вещи, к нему вновь пришла Анна. За разговором выяснилось, что она никак не может его забыть. Не сдержавшись, они отдались страсти, но, придя в себя, Анна дала Косте понять, что она ничего не собирается менять в своей жизни. Вскоре Костя узнал, что Михаил изменяет Анне. Он мучился, думая о том, как рассказать ей об этом. Объяснение вскоре случилось, Анна не поверила Косте и выставила его. Мать Кости Екатерина Васильевна просила его забыть об Анне и найти другую девушку. Костя и сам уже понял, что Анна не вернется, но спустя короткое время выяснилось, что Анна все же проверила жениха, его измены подтвердились. Она осталась в поселке, а Михаил уехал, выставив на продажу Костин дом. Костя обрадовался, Анна, наконец, осталась с ним, но выяснилось, что не все так просто. Анна забеременела, и не знала, кто отец будущего ребенка. Костя растерялся. Анна, увидев его сомнения, ушла. Костя понял, что не должен был отпускать ее, но Анна уже сообщила Михаилу, что вынашивает его ребенка. Он забрал ее в город, но Анна быстро поняла, что совершила ошибку



Дом, который построил Костя слушать на видеосервисе Wink.