WinkАудиокнигиДом кошки, играющей в мяч. Оноре де Бальзак
Дом кошки, играющей в мяч. Оноре де Бальзак (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика16+
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Сюжет
Предлагаемый вашему вниманию короткий роман Оноре де Бальзака написан в 1829 году и является частью «Сцен частной жизни». Художник Теодор де Сомервье влюбляется в Августину Гильом, дочь торговца тканями, чей дом известен как «Дом кошки, играющей в мяч». Оба молоды и оба богаты. Казалось бы, что может помешать их счастью?..
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