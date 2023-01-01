Дом кошки, играющей в мяч. Оноре де Бальзак (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаемый вашему вниманию короткий роман Оноре де Бальзака написан в 1829 году и является частью «Сцен частной жизни». Художник Теодор де Сомервье влюбляется в Августину Гильом, дочь торговца тканями, чей дом известен как «Дом кошки, играющей в мяч». Оба молоды и оба богаты. Казалось бы, что может помешать их счастью?..



Дом кошки, играющей в мяч слушать на видеосервисе Wink.