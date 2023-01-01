Дом для малютки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Мария Шульгина родила ребенка, но ей некуда даже принести малыша. Живет она в фабричном общежитии, в комнате еще несколько человек. Малыша туда принести нельзя. Отец ребенка женат, и изначально настаивал на аборте, но Маша на что-то надеялась… Теперь она вынуждена написать «отказ» от новорожденного. Но жизнь без сына потеряла для Марии всякий смысл. Она устроилась на работу санитаркой в травматологическое отделение той же больницы, чтобы быть поближе к своему малышу. Как только у нее появляется свободная минутка, Мария бежит в родильное отделение, чтобы посмотреть на сына. Но зав. отделением Роман прогоняет Марию, т.к. считает, что раз женщина отказалась от ребенка, то обратной дороги нет. Неожиданно в травматологию с тяжелым переломом попадает Сергей – любовник Марии и отец ее ребенка. Ему срочно требуется сиделка, т.к. жена Сергея Надежда вечно занята на работе. Мария нанимается сиделкой к Сергею – ей необходимы деньги на съем жилья, ведь она все еще надеется вернуть сына. Мария ухаживает за Сергеем, и ей кажется, что он все еще любит ее. К тому же у Сергея с женой нет детей… Но, видя отношения Сергея с женой, Маша понимает, что Сергей – подкаблучник, и никогда не решится на развод с властной и обеспеченной женой. Надежда сообщает Сергею, что в больнице есть новорожденный «отказник», и предлагает усыновить малыша. Марии кажется, что, возможно, ребенку действительно будет лучше с родным отцом. Ведь она сама ничего не может дать сыну. К тому же, работая сиделкой у Сергея, она со временем может стать няней своего сына, а значить все время быть рядом! Но, видя постоянные скандалы в семье Сергея, она понимает, что Надежда никого не любит, кроме себя. А значит, и малыш будет для нее всего лишь игрушкой, которую можно будет вернуть обратно, когда надоест. Мария рассказывает свою историю Роману, и он, неожиданно, проникается сочувствием в Марии. У него самого при родах умерла дочь, и он ни чем не смог помочь. Теперь Роман тоже одинок. Роман сообщает Надежде, что ребенок, которого они собрались усыновить, болен. Надежда тут же заявляет, что больной ребенок ей не нужен. Мария умоляет Романа помочь ей вернуть ребенка – ведь если бы она знала, что малыш болен, то не бросила бы его. Роман видит, как искренне раскаивается Мария и рвет ее «отказ». Он сообщает Маше, что ребенок абсолютно здоров, но зачем отдавать малыша на усыновление, если у него есть любящая мать?!



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