Должок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анатолий Ветров освободился из тюрьмы, куда попал, взяв на себя чужую вину. Он пустил за руль своей машины пьяного приятеля Дмитрия Смирнова, и тот сбил женщину. Дмитрий уговорил Анатолия взять вину на себя, пообещав заплатить ему немалые деньги. Освободившись, Анатолий разыскал приятеля, который сменил и адрес, и номер телефона, и потребовал вернуть «должок». Однако Дмитрий сказал, что никаких денег он Анатолию не обещал, а доказать, кто на самом деле был тогда за рулем, уже невозможно. Анатолий решил отомстить Дмитрию и вернуть свои деньги. Тем более, что на работу его нигде не брали, а жить на пенсию престарелой тетки Варвары Андреевны было невозможно. К тому же соседка тетки Нина настраивала Варвару Андреевну против племянника-уголовника. Анатолий ушел из дома. Он решил подкараулить Дмитрия и силой «вытрясти» у него долг. Но на этот раз Анатолию помешала проходившая мимо Нина. Анатолий пришел к Нине, чтобы объяснить, что он не бандит и попросить, чтобы та прекратила настраивать против него тетку, но Нина не пустила его на порог и пригрозила вызвать милицию. Вскоре Анатолию удалось устроиться на работу дворником. Жить ему разрешила в подсобке. Получив первую зарплату, Анатолий накупил подарков и отправился в гости к тетке. Но в теткиной квартире он застал лишь Нину, которая сообщила, что Варвара Андреевна умерла накануне ночью от сердечного приступа. Анатолий рассказал Нине и про то, как попал в тюрьму, и про то, как планирует вернуть «должок»… Нина отговаривает Анатолия от бессмысленной мести, помогает устроиться на нормальную работу… Вскоре Нина и Анатолий начинают жить вместе. Однажды на прогулке они встречают Дмитрия. В порыве ярости Анатолий нападает на Дмитрия. Его останавливает Нина, которая признается, что любит Анатолия и не перенесет, если его снова посадят. Анатолий вдруг понимает, что ради любви Нины готов забыть про Дмитрия и его «должок».



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