Должок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
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Сюжет
Анатолий Ветров освободился из тюрьмы, куда попал, взяв на себя чужую вину. Он пустил за руль своей машины пьяного приятеля Дмитрия Смирнова, и тот сбил женщину. Дмитрий уговорил Анатолия взять вину на себя, пообещав заплатить ему немалые деньги. Освободившись, Анатолий разыскал приятеля, который сменил и адрес, и номер телефона, и потребовал вернуть «должок». Однако Дмитрий сказал, что никаких денег он Анатолию не обещал, а доказать, кто на самом деле был тогда за рулем, уже невозможно. Анатолий решил отомстить Дмитрию и вернуть свои деньги. Тем более, что на работу его нигде не брали, а жить на пенсию престарелой тетки Варвары Андреевны было невозможно. К тому же соседка тетки Нина настраивала Варвару Андреевну против племянника-уголовника. Анатолий ушел из дома. Он решил подкараулить Дмитрия и силой «вытрясти» у него долг. Но на этот раз Анатолию помешала проходившая мимо Нина. Анатолий пришел к Нине, чтобы объяснить, что он не бандит и попросить, чтобы та прекратила настраивать против него тетку, но Нина не пустила его на порог и пригрозила вызвать милицию. Вскоре Анатолию удалось устроиться на работу дворником. Жить ему разрешила в подсобке. Получив первую зарплату, Анатолий накупил подарков и отправился в гости к тетке. Но в теткиной квартире он застал лишь Нину, которая сообщила, что Варвара Андреевна умерла накануне ночью от сердечного приступа. Анатолий рассказал Нине и про то, как попал в тюрьму, и про то, как планирует вернуть «должок»… Нина отговаривает Анатолия от бессмысленной мести, помогает устроиться на нормальную работу… Вскоре Нина и Анатолий начинают жить вместе. Однажды на прогулке они встречают Дмитрия. В порыве ярости Анатолий нападает на Дмитрия. Его останавливает Нина, которая признается, что любит Анатолия и не перенесет, если его снова посадят. Анатолий вдруг понимает, что ради любви Нины готов забыть про Дмитрия и его «должок».
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