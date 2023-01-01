Долина страха. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тайны и загадки, знаменитый «дедуктивный метод», увлекательное расследование и герой на все времена – Шерлок Холмс в остросюжетном, малоизвестном широкой аудитории детективном романе Артура Конан Дойла (1859-1930) «Долина страха». Знаменитый сыщик получает шифровку Порлока – одного из подручн�ых профессора Мориарти. В письме сообщается о готовящемся нападении на некоего мистера Дугласа. Пятью минутами позже в дом на Бейкер-стрит приходит инспектор Скотланд-ярда Макдональд и сообщает, что мистер Дуглас убит в своем поместье. Холмс берется за дело…



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