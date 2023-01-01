Долгожданный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Долгожданный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Долгожданный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

Светлана Соколова уже несколько лет не может родить ребенка. От отчаянья она прибегла к нетрадиционной медицине, но от неизвестных снадобий ей становится только хуже. Муж Светланы Максим предлагает усыновить ребенка, но Светлана категорически против чужих детей. А вскоре Максим узнает, что умерла женщина, с которой 9 лет назад у него был мимолетный роман, и у Максима есть 8-летний сын Костя. Максим сообщает эту новость Светлане, и жена принимает единственно верное решение – забрать мальчика в семью. Но ребенок искренне привязан к своей единственной родственнице – сестре покойной матери Татьяне и не хочет без нее общаться с отцом. Татьяна приходит в дом Соколовых вместе с племянником и сразу же начинает флиртовать с Максимом. Светлану это раздражает, но ничего поделать она не может – Максиму необходимо сблизиться с сыном, а Татьяна имеет на мальчика огромное влияние. Максим очень хочет, чтобы Костик полюбил и Светлану тоже, поэтому устраивает им совместный поход в кино. Однако, вернувшись с прогулки, Светлана застает целующихся Максима с Татьяной. Светлана решилась поверить мужу, что его отношения с Татьяной не зашли слишком далеко и простить мимолетную слабость, но Татьяну выгоняет. А вскоре Светлане звонит Костик и просит забрать его. Случайно он узнал, что Татьяна хочет развести Максима со Светланой, после чего отдать надоевшего племянника в суворовское училище. Светлана забирает Костика к себе и открывает мужу глаза на «заботливую тетушку».

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