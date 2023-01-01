Долгожданная беременность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Долгожданная беременность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Долгожданная беременность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Жизнь Ларисы Хромовой в какой-то момент превратилась в ад. Ее супруг Родион захотел детей, только зачать ребенка никак не удавалось. Родион маниакально занимался этой проблемой, высчитывая по календарю благоприятные дни и требуя, чтобы жена так же, как и он, думала только о зачатии ребенка. Вскоре у Ларисы появился новый начальник, ее бывший коллега, Александр. В честь своего назначения он устроил небольшой праздник в офисе. В тот же день Лариса поругалась с мужем и решила переночевать в квартире у родителей. Неожиданно праздник в офисе закончился для Ларисы ночью, проведенной с Александром. Спустя месяц Лариса узнала о своей беременности, решив, что это долгожданный ребенок от Родиона, она поспешила сообщить ему об этом. Но супруг ее опередил, рассказав о своем бесплодии. Лариса была в отчаянии: с одной стороны – долгожданная беременность, с другой – бесплодный муж, который может не простить ее измены. Лариса решила оставить ребенка. Сообщив Родиону о случившемся, она умоляла его о прощении, но супруг ушел из дома. С большим трудом ей удалось вернуть его. Ларисе казалось, что жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло, но Родион никак не мог простить ее. Стали возникать ссоры. Лариса страдала. Однажды Родион ушел, Лариса начала встречаться с Александром. Она перестала бояться новых отношений с отцом своего ребенка, а вскоре поняла, что уже не любит Родиона.

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