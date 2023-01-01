Долго и счастливо. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ирина Матюшина сообщает мужу Всеволоду Ивановичу, что ей необходимо лечь в больницу на обследование. Но от врача Вадима Бероева Всеволод Иванович узнает, что состояние супруги практически безнадежно. Можно сделать операцию, но надежда на положительный исход минимальна. Всеволод Иванович до позднего вечера просиживает у постели больной жены. Он не может заставить себя приходить в дом, где все напоминает ему о прежней счастливой жизни. Медсестра Вероника в свое дежурство разрешает Всеволоду Ивановичу ночевать в больнице. Однажды поздно вечером Всеволод Иванович подвез Веронику до дома и… остался. В больнице Ирина сразу догадалась, что произошло. А вскоре Всеволод Иванович услышал разговор жены с медсестрой. Ирина просила Веронику не бросать Всеволода Ивановича и позаботиться о нем после ее смерти. Доктор Бероев решается на операцию, и все проходит успешно. Ирина будет жить! Всеволод Иванович счастлив, но в то же время не знает, как теперь, после истории с Вероникой, посмотреть в глаза жене. Но Ирина сообщает мужу, что сама уходит от него к Бероеву. Всеволод Иванович расстается с Вероникой. Он должен научиться жить один.



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