Долгий путь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Долгий путь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Долгий путь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Молодого и талантливого хирурга военного госпиталя Илью Кружилова подставил сын главврача анестезиолог Олег. Он брал деньги с пациентов, а при отце, Валерии Ермакове, сделал вид, что это Илья был взяточником. Ермаков прогнал Илью. Обидевшись на всех, Илья решил принять предложение бывшей однокурсницы-красавицы Виталины и устроился к ней в косметический салон. Илья и Виталина стали любовниками. Виталина пообещала через год открыть хирургическую клинику для Ильи. Он был полон надежд и даже привел с собой медсестру, с которой вместе работал в госпитале, Оксану. Но прошел год, Виталина собралась открывать второй салон красоты, о клинике она больше не заговаривала. Илья стал тяготиться своим положением свадебного генерала, в его обязанности теперь входило с помощью своего авторитета уговаривать богатых клиенток покупать дорогущие крема Виталины. Однажды Илья заболел, а Виталина уехала на очередное бизнес-мероприятие. К Илье пришла Оксана, Виталина застала ее, устроила скандал и выгнала с работы. Илья разозлился и решил уйти от Виталины. Но ей удалось слезами и уговорами вернуть его. Жизнь Ильи окончательно превратилась в череду однообразных, скучных дней. Виталина предложила вернуть в салон Оксану, но оказалось, что она снова работает медсестрой в госпитале. Илья пришел в еще большее уныние. Однажды Оксана позвонила ему и сообщила, что сын главврача попал в аварию, он просит, чтобы именно Илья оперировал его. Забыв о старых обидах, Илья примчался в госпиталь и сделал операцию. Олег рассказал правду отцу о том, кто брал взятки. Ермаков решил уволить сына и попросил прощения у Ильи. Илья посчитал, что это удобный случай вернуться в госпиталь и предложил взять его на работу. Но Ермаков, извинившись, отказался. Илья понял, что дальше работать у Виталины он не сможет. Он ушел от нее, порвав все отношения, и устроился в обычную не престижную больницу. Вскоре в коридоре он увидел знакомый силуэт, вглядевшись, Илья узнал Оксану, оказалось, что и она устроилась в эту больницу медсестрой. Илья сам не понял почему, но страшно обрадовался, увидев Оксану.

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