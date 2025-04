Долг: первые 5000 лет истории. Дэвид Гребер (книга, 2023) слушать онлайн

«Долг: первые 5000 лет» – это масштабное и новаторское исследование товарно-денежных отношений с древнейших времен до наших дней. Американский антрополог и профессор Лондонской школы экономики Дэвид Гребер описывает, как феномен долговых обязательств проявляется в совершенно разных социальных институтах: от решений правительства до сердечной дружбы. Именно эти разногласия лежат в основе базовых представлений о морали и правде. В древних законодательных документах и религиозных писаниях использование таких слов, как «грех», «вина» или «искупление» в большинстве своем связано с конфликтом кредитора и должника. Споры о долгах и их прощении не только были в центре политических дебатов по всему миру – от Италии до Китая, но и стали причиной бесчисленных восстаний и военных конфликтов. Слушайте аудиоверсию книги в исполнении журналиста, радиоведущего, диктора радиостанции «КоммерсантъFM» Олега Булгака. «Это дерзко и увлекательно написанная книга, представляющая собой философское исследование природы долга – откуда он взялся и как эволюционировал», – The New York Times Book Review «Бросив вызов традиционным представлениям о происхождении денег и рынков, это новаторское исследование положило начало оживленной дискуссии об эволюции нашей экономической системы», – The New Yorker «Одна из самых влиятельных книг года. Гребер связывает возникновение кредита с подъемом классового общества, разрушением обществ, основанных на „паутине взаимных обязательств“, и постоянно нависающей угрозой физического насилия, лежащей в основе всех социальных отношений, основанных на деньгах»,– The Guardian



