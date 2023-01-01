Доктор Сон. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля «Оверлук», до сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь способность «сиять» вновь и вновь напоминает ему о трагических событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. На плаву Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают облегчить пациентам мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает «сияние» невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает смертельная опасность – на нее объявлена настоящая охота. Дэн Торранс – единственный, кто может ее спасти… Печатается с разрешения литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg. Фонограмма содержит нецензурную брань.
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