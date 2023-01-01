Договориться о невозможном. Дипак Малхотра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Некоторые переговоры вести легко, другие – сложно. А бывает, что ситуация кажется практически безнадежной. Конфликт нарастает, появляется агрессия – и никто не желает уступать. Более того, у вас нет ни власти, ни ресурсов, чтобы повлиять на результат. Профессор Гарварда и консультант по переговорам Дипак Малхотра показывает, как разрядить даже самые потенциально опасные ситуации и добиться успеха там, где это кажется невозможным.



Договориться о невозможном слушать на видеосервисе Wink.