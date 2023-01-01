Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах. Гэвин Кеннеди. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Гэвина Кэннеди «Договориться можно обо всем» объясняет, как добиваться максимума в любых переговорах. Человек начинает тренировать навыки парламентера задолго до того, как надевает деловой костюм. Ведь плач младенца — это не что иное, как предложение сделки родителям. Чтобы добиться повышения по службе, занять лучший номер в отеле, доказать свою правоту упрямому сыну-подростку, нужно возродить детские способности и адаптировать их под взрослую жизнь. Гэвин Кеннеди разделяет людей на типы переговорщиков: совы, лисы, овцы, ослы. Для каждого типа нужны особые методы воздействия. Книга пересыпана остроумными примерами, которые помогают усвоить идеи автора. При этом любые приемы оппонента — жалобы, угрозы, компромиссы и даже ложь — можно обратить в свою пользу, если знать, как это сделать.



Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах слушать на видеосервисе Wink.