Дофаминовая нация. Поиск равновесия в эпоху излишеств. Анна Лембке. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Более 100 млн человек испытывают зависимость от алкоголя. 62 млн — от наркотиков. 350 млн пользователей соцсетей признаются в зависимости от этого досуга. К тому моменту, когда вы прочитаете эти цифры, они наверняка вырастут.



По правде говоря, зависимость может сформироваться о�т чего угодно. И современный мир с сотнями вариантов доступных развлечений делает для этого все возможное. Мы становимся дофаминовой нацией.



Да, все дело в дофамине — крохотной молекуле, которая управляет нашими приятными переживаниями. А еще в том, что мы, как правило, понятия не имеем, как эта молекула работает.



Но теперь можем узнать.



Врач и ученый Анна Лембке много лет посвятила изучению зависимостей и нашла надежные способы с ними справиться. Об этом — саммари ее новой книги.



Дофаминовая нация слушать на видеосервисе Wink.