Дофаминовая нация. Поиск равновесия в эпоху излишеств. Анна Лембке. Ключевые идеи книги
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Дофаминовая нация. Поиск равновесия в эпоху излишеств. Анна Лембке. Ключевые идеи книги

Дофаминовая нация. Поиск равновесия в эпоху излишеств. Анна Лембке. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн29 мин16+

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Сюжет

Более 100 млн человек испытывают зависимость от алкоголя. 62 млн — от наркотиков. 350 млн пользователей соцсетей признаются в зависимости от этого досуга. К тому моменту, когда вы прочитаете эти цифры, они наверняка вырастут.

По правде говоря, зависимость может сформироваться от чего угодно. И современный мир с сотнями вариантов доступных развлечений делает для этого все возможное. Мы становимся дофаминовой нацией.

Да, все дело в дофамине — крохотной молекуле, которая управляет нашими приятными переживаниями. А еще в том, что мы, как правило, понятия не имеем, как эта молекула работает.

Но теперь можем узнать.

Врач и ученый Анна Лембке много лет посвятила изучению зависимостей и нашла надежные способы с ними справиться. Об этом — саммари ее новой книги.

Дофаминовая нация слушать на видеосервисе Wink.

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