Дочки-матери: Все, о чем вам не рассказывала ваша мама и чему стоит научить свою дочь. Елена Березовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тема здоровья девочек очень актуальна, но редко затрагивается в популярной и медицинской литературе. Когда в семье рождается девочка, вместе с ней рождается и беспокойство. Как она будет расти? Будет ли здорова и счастлива? И кому, как не матери, объяснить ей все перемены, которые будут происходить на протяжении ее жизни? Эта книга – пособие для женщин, которое учит осмысленному взгляду на свое здоровье и, что самое важно – на здоровье своих дочерей. Известный врач и автор книги Елена Березовская дает четкие ответы на все волнующие матерей вопросы: • Как меняется организм девочки во время гормональной перестройки и как облегчить этот период? • Какие заболевания могут возникнуть у девочек и женщин и как правильно их лечить? • Как сохранить доверительные отношения с дочерью во время подросткового периода? • Когда стоит впервые поговорить с ребенком о сексе? Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



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