WinkАудиокнигиДочки-матери. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Дочки-матери. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Елизавета Григорьевна очень не довольна, что у ее 20-летней дочери Марины роман с 35-летним Игорем. Постепенно Елизавета Григорьевна начинает испытывать к Игорю симпатию. Неожиданно Игорь делает предложение не Марине, а Елизавете Григорьевне, и перестает бывать в их доме. Когда спустя месяц Игорь �появляется у Елизаветы Григорьевны,– они становятся любовниками. Вернувшаяся раньше из института Марина застает мать и Игоря в постели и уходит из дома. Попытки Елизаветы Григорьевны помириться с дочерью по началу ни к чему не приводят…
Дочки-матери слушать на видеосервисе Wink.