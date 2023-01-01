Дочки-матери. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елизавета Григорьевна очень не довольна, что у ее 20-летней дочери Марины роман с 35-летним Игорем. Постепенно Елизавета Григорьевна начинает испытывать к Игорю симпатию. Неожиданно Игорь делает предложение не Марине, а Елизавете Григорьевне, и перестает бывать в их доме. Когда спустя месяц Игорь �появляется у Елизаветы Григорьевны,– они становятся любовниками. Вернувшаяся раньше из института Марина застает мать и Игоря в постели и уходит из дома. Попытки Елизаветы Григорьевны помириться с дочерью по началу ни к чему не приводят…



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