Дочки-мачехи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Вернувшись из похода, Настя Зайцева узнала о том, что ее отец Денис собрался жениться на Жанне и привел ее в дом, чтобы жить вместе. Для Насти решение отца стало ударом, за несколько лет до этого ее мать бросила Дениса и дочь, и отправилась искать счастье в другом городе. Настя с тех пор не видела ее, лишь изредка созваниваясь. Теперь Насте показалось, что ее бросает и отец. Жанна узнала о том, что Настя встречается с Павлом. Она предложила устроить ужин на четверых. Настя согласилась, думая, что Павел понравится отцу, и тот перестанет ругать дочь за поздние возвращения домой. Вопреки всем ожиданиям, во время ужина возникло недопонимание, и отец выставил Павла, запретив дочери с ним встречаться. Настя не собиралась выполнять указ родителя, встречи с Павлом тайком от Дениса продолжились. Вскоре Настя узнала, что беременна. Растерявшись, Павел предложил Насте сделать аборт, но, увидев ее реакцию, согласился записать будущего ребенка на себя и помогать ей. Настя решилась рассказать отцу о своей беременности. Денис воспринял эту информацию резко негативно, потребовав, чтобы дочь сделала аборт. Денис высказал все, что думает о Павле, заявив, что Насте ребенок не нужен, от него нужно избавиться, пока не поздно. Дочь отказалась, в результате между ними возникла сильная ссора. Спустя короткое время, Настя узнала, что и Жанна беременна, Денис был счастлив от этой новости. Настя устроила скандал отцу. Жанна, узнав о сути дела, встала на сторону Насти. Настя решила уйти к Павлу. Однако оказалось, что к серьезным отношениям Павел не был готов. Испугавшись родителей, которые должны были вот-вот приехать, он выставил Настю. Обидевшись на всех, Настя позвонила Жанне, которая ушла от Дениса, так и не согласившись с тем, что его дочь, по требованию отца, должна была сделать аборт. Жанна согласилась приютить Настю. Вскоре Настя вернулась в свой ВУЗ. По дороге ее встретил Павел, который рассказал о своем разговоре с Денисом. Денис попытался вразумить Павла, объяснив, что любовь – это не только «шуры-муры», но и готовность взять на себя ответственность. Павел, пораздумав, согласился с Денисом и предложил Насте выйти за него. Настя дала свое согласие, а чуть позже помирилась с отцом, который смирился с решением дочери сохранить беременность.



Дочки-мачехи слушать на видеосервисе Wink.