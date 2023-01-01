Дочка за дочку. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Константин Рогов – примерный семьянин и отец десятилетней Лизы. Неожиданно он узнает, что новая одноклассница Лизы – Маша Архипова – его собственная дочь. Десять лет назад Константин изменил жене с Ольгой Архиповой. Узнав о ее беременности, уговорил любовницу на аборт и больше никогда не вспоминал о ней. Однако Ольга, в тайне от Константина, все-таки родила ребенка. Несмотря на открывшуюся правду, Ольга против любого вмешательства бывшего любовника в их с дочерью жизнь. Константин всем сердцем принимает вторую дочь и мучается от мысли, что она растет без родного отца. В то же время Костя понимает, что жена не смирится с его изменой, и решает скрыть от Полины наличие внебрачного ребенка. Для общения с дочерью Константин умело использует её дружбу с Лизой. Полина ревнует мужа к Ольге и ее дочери. Ей не нравится, что Константин уделяет слишком много внимания чужому ребенку. Несмотря на недовольство жены и бывшей любовницы, Константин все свободное время проводит вместе с дочерьми. Маша привязывается к Константину, который по-прежнему уверен, что ему и дальше удастся скрывать правду. На день рождение Маши Константин покупает дорогой подарок, чем вызывает подозрения Полины и очередную ссору. Женственная, чувственная Ольга на фоне прошлой влюбленности все больше увлекает Константина. Ольга признается в любви к Константину и предлагает начать все сначала. Константин в растерянности: ему одинаково дороги и своя семья, и Ольга с Машей. Он мечется между двумя женщинами, понимая, что его ложь ставит под удар благополучие его собственной семьи. Ситуацию удаётся разрешить только благодаря тому, что девочки очень дружны между собой. Благодаря им, взрослые находят компромисс.



Дочка за дочку слушать на видеосервисе Wink.