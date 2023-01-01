Огнедева. Дочери Волхова. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В центре событий романа – дочери древнерусского воеводы Домагостя. Кроме принадлежности к наидревнейшему роду и редкой красоты девушки обладают необыкновенным даром и несут на себе благословение богов, поэтому самой судьбой им назначено оставить яркий след в истории своего народа. Старшей, Яромиле, суждено полюбить князя далекой земли и проложить дорогу в будущее. Сможет ли средняя, Дивляна-Огнедева, поступиться любовью к молодому княжичу и подчиниться воле богов ради служения своему племени?



Огнедева слушать на видеосервисе Wink.