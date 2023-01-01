Дочь снегов. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тринадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман « Дочь снегов». Это первое произведение писателя в жанре романа, рассказывающее о жизни и приключениях золотоискателей во время «золотой лихорадки» на Клондайке. Прои�зведение относится к «северной» теме, одной из самых любимых писателем, к которой он не раз возвращался в своем творчестве.



Дочь снегов слушать на видеосервисе Wink.