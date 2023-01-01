WinkАудиокнигиДочь сн�егов. Джек Лондон
Дочь снегов. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика577 мин12+
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Сюжет
Тринадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман « Дочь снегов». Это первое произведение писателя в жанре романа, рассказывающее о жизни и приключениях золотоискателей во время «золотой лихорадки» на Клондайке. Прои�зведение относится к «северной» теме, одной из самых любимых писателем, к которой он не раз возвращался в своем творчестве.
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