Дочь северного сияния. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«– Вы… как это говорится… лентяй! Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй! Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Хар-рингтону ту же мысль, и не далее как накануне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме и н�а своем родном языке…»



Дочь северного сияния слушать на видеосервисе Wink.