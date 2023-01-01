Дочь лодочника. Энди Дэвидсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда Миранда Крабтри была еще ребенком, ее отец погиб в болотах. С тех пор она возит контрабанду харизматичному проповеднику Коттону и группе его последователей – лишь бы свести концы с концами и защитить старую ведьму и маленького найденыша. Но в глубине байу действуют темные силы, как чело�веческие, так и сверхъестественные. Жизнь Миранды вот-вот перевернется, ведь безумный проповедник даст невообразимое задание и девушка узнает, как далеко придется зайти и чем придется пожертвовать в этом последнем путешествии.



Дочь лодочника слушать на видеосервисе Wink.