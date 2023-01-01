Дочь для волка. Ханна Уиттен (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Рэд – единственная Вторая Дочь, которая родилась в королевской семье Валлейды за целый век. И у нее только одно предназначение – быть принесенной в жертву Волку. Монстру, что живет в Диколесье и когда-то пленил пятерых богов этого мира. Для самой Рэд такой исход – почти избавление. Ведь внутри нее живет опасная сила, которую невозможно контролировать. Быть может, в Диколесье девушка не сможет вновь причинить зло тем, кого любит. Но легенды лгут. Волк – не монстр, а человек. Магия Рэд – ее призвание, а не проклятие. И если девушка не узнает, как ее использовать, истинные монстры поглотят Диколесье… а с ним и весь мир. Сказочный ретеллинг для поклонников Мариссы Мейер, Кристины Генри и Наоми Новик! История Красной Шапочки, какой вы её ещё не видели + мрачная версия «Красавицы и Чудовища». Книга стала бестселлером New York Times немедленно после выхода. Невероятная атмосфера, яркая любовная линия, запоминающиеся персонажи – всё, что мы любим в сказках.



Дочь для волка слушать на видеосервисе Wink.