Дочь Белого Волка. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хельга больше не хочет выбрасывать дохлую нечисть с нашего балкона… А у меня скоро будет нервный срыв! Потому что стараниями бывшего бога со справкой и моей дочери, способной на спор выпрямить рессору от паровоза, мой тихий замок Кость превращeн в сумасшедший дом! Я только и успеваю отмахиваться от волков-призраков, летающих викингов, любвеобильной леди Мелиссы, оборзевших баронов, друга-предателя, завуча школы, вампиров и прочих тварей. Грани неспокойны. Тьма шевелится за их ледяными стенами и набирает силу. Белый Комитет ведeт свою игру, в городе зреет восстание адептов, и мою любимую пытаются взорвать прямо в ванне. А тут ещe на руку Хельги претендуют бароны, конунги и даже мой тощий паж?! Всe, я иду знакомиться с женихами. Где мой боевой топор?



Дочь Белого Волка слушать на видеосервисе Wink.