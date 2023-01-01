Добывайки в воздухе. Мэри Нортон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказочная история о маленьких человечках-добывайках, которые живут рядом с нами и потихоньку «одалживают» разные вещи. Добывайкам Курантам невероятно повезло поселиться в настоящем кукольном домике рядом с игрушечной железной дорогой. Но неожиданно все семейство было украдено. Как же маленьким человечкам вырваться из неволи? Возможно… по воздуху?



Добывайки в воздухе слушать на видеосервисе Wink.