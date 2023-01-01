Добывайки на новом месте. Мэри Нортон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказочные чудесные истории о маленьких человечках-добывайках, которые живут рядом с нами и потихоньку «одалживают» разные вещи. Семейство добываек Курантов вновь ищет новый дом. И, похоже, они нашли его около старой церкви, однако их заметили люди! Невероятные приключения добываек в почти детективной истории – с похищением и счастливым избавлением от смертельной опасности.



Добывайки на новом месте слушать на видеосервисе Wink.