Добывайки. Мэри Нортон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прямо под кухонным полом раскинулся целый мир – мир добываек. Там живут Под и Хомили Куранты и их дочка Арриэтта. Однажды она нарушает правило – никаких контактов с людьми! – и знакомится с настоящим мальчиком. Но тут семейному счастью добываек приходит конец: они вынуждены бежать в поисках нового убежища. Известная британская писательница Мэри Нортон (1903–1992) придумала чудесные истории о маленьких человечках-добывайках, которые живут рядом с нами и потихоньку «одалживают» разные вещи. За эти книги она была удостоена престижнейшей литературной премии Карнеги.



Добывайки слушать на видеосервисе Wink.