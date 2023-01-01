Добрый доктор из Варшавы. Элизабет Гиффорд (книга, 2020) слушать онлайн

Варшава, 1940-й. Еврейское гетто находится под жестким контролем нацистов. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей медленно умирают от голода в этих стенах. И в то время как вокруг царит отчаяние, один человек приносит надежду и беспрестанно заботится о постоянно растущем числе обездоленных детей. Студенты Миша и София помогают Янушу Корчаку в его Доме сирот. Но пребывание в гетто становится всe опаснее и молодым людям приходится в одиночку противостоять обстоятельствам, надеясь когда-нибудь снова обрести друг друга. А доктор Корчак, отказавшись оставлять детей, пойдет до самого конца, в пучины ужасной и бесчеловечной тьмы. Основанный на реальной истории роман о выдающемся польском педагоге и докторе Януше Корчаке, погибшем вместе со своими воспитанниками в Треблинке.



Добрый доктор из Варшавы слушать на видеосервисе Wink.