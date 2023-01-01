Добрые люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Юлия приехала в город из глухой провинции в надежде найти хорошую работу. Но подруга Татьяна, с которой Юля в школьные годы занималась в танцевальной студии, и на помощь которой она рассчитывала сейчас, оказалась не только танцовщицей, но и проституткой. Юля категорически отказалась от такой «карьеры» и убежала. Но больше никого в городе Юля не знает. Случайно она знакомится с пожилым и одиноким врачом Николаем Васильевичем Муравьевым. Он приводит ее к себе домой. Юля берет на себя все заботы по хозяйству. Николай Васильевич тоже очень привязался к Юле – ведь именно благодаря ей, он помирился с единственным сыном Андреем, с которым давно был в ссоре. Татьяна же считает, что Юля удачно пристроилась. После дня рождения подруги Юля начинает встречаться с приятелем Татьяны Стасом. Тот кажется ей прекрасным принцем. Юля впервые в жизни влюбляется. А вскоре квартиру Николая Васильевича обокрали. Кроме всего прочего, пропал старинный медальон, который передается в семье Муравьевых по наследству. Андрей пытается убедить отца, что Юля причастна к краже, но Николай Васильевич не верит ему. Придя к подруге в общежитие, Юля узнает, что Стас – любовник и сутенер Татьяны. Стас приходит в дом Муравьевых и требует, чтобы Юля вернулась к нему: или она будет его, или – общей. Андрей пытается заступиться за девушку и в драке видит на груди Стаса пропавший медальон. Стас тут же сообщает, что медальон ему подарила Юля, и убегает. Андрей не верит оправданиям Юли. Юля уходит от Муравьевых. Она устраивается дворником и живет в подсобке. Вскоре ее находит Андрей и просит зайти к ним – Николай Васильевич умирает и хочет попрощаться. Николай Васильевич сообщает, что он завещал свой дом Юле – ведь той негде жить. Юля отказывается от завещания в пользу Андрея. Он удивлен таким поступком – ведь он до сих пор считает девушку воровкой. Однажды Юлю подкарауливают Татьяна и Стас. Стас напоминает, что Юля не захотела стать его – так вот теперь он ей отомстит. Но Юля безразлична к угрозам – ей все равно больше незачем жить. Татьяна уговаривает Стаса отпустить Юлю. А в каморке ее ждет Андрей и просит вернуться домой.



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