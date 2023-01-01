Добро пожаловать в «Книжный в Хюнамдоне». Хван Порым (книга, 2024) слушать онлайн

Южнокорейский бестселлер – продано более 200 000 экземпляров! Чарующий хилинг роман о жизни в комфорте и исцелении души понравится поклонникам книги «"Магазин снов" мистера Талергута»! Ёнчжу верит, что в книгах сокрыта невероятная сила, ведь каждая прочитанная история не просто остается в памяти – она пускает корни в нашей душе. Решив жить не ради счастья в туманном будущем, а ощущая себя счастливой каждый день, Ёнчжу отказывается от прежней жизни и, следуя за своей детской мечтой, открывает книжный магазин. Незаметно ее начинает увлекать новое дело, и тихий уголок мало-помалу привлекает людей, у которых непростые жизненные истории. Среди новых знакомых и бариста Минчжун. Вкусом своего кофе он хочет разогреть атмосферу книжного магазина, а ароматом – оставить теплое воспоминание в сердцах посетителей. Добро пожаловать в мир мечты, кофе и книг!





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