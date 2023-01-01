Добро пожаловать в ад. Марина Серова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Как порой жестока судьба! Чтобы помочь своей смертельно больной дочке, Наташа, с согласия мужа, идет на беспрецедентный шаг: в обмен на деньги становится любовницей известного преступного авторитета. Но недаром говорят, что беда не приходит одна. Авторитет убит при странных обстоятельствах, и следственные органы обвиняют в его смерти Наталью. Доказать невиновность молодой женщины, ставшей жертвой обстоятельств, под силу только настоящему профессионалу – частному детективу Татьяне Ивановой…



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