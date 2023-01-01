До встречи в книжном. Владимир Торин,Саша Степанова,Екатерина Шабнова,Василий Ракша,Оксана Багрий,Анви Рид,Евгения Штольц,ALES (книга, 2023) слушать онлайн

Восемь современных писателей – и восемь рассказов о том, что меняет жизнь каждого человека за несколько часов: о книгах. Книжные ведьмы, Несокрушимый Разрушитель, таинственный переводчик и многие другие персонажи ждут вас на страницах этого сборника.



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