WinkАудиокнигиДо встречи в книжном. Владимир Торин,Саша Степанова,Екатерина Шабнова,Василий Ракша,Оксана Багрий,Анви Рид,Евгения Штольц,ALES
До встречи в книжном. Владимир Торин,Саша Степанова,Екатерина Шабнова,Василий Ракша,Оксана Багрий,Анви Рид,Евгения Штольц,ALES (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Современная проза16+
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О книге
Восемь современных писателей – и восемь рассказов о том, что меняет жизнь каждого человека за несколько часов: о книгах. Книжные ведьмы, Несокрушимый Разрушитель, таинственный переводчик и многие другие персонажи ждут вас на страницах этого сборника.
До �встречи в книжном слушать на видеосервисе Wink.