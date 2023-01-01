До упора. Кендалл Райан (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

От автора бестселлеров по версии New York Times теперь на русском языке! Я знаю, что мне пора забыть о прошлом и снова начать ходить на свидания. Просто отношения заставляют меня… нервничать. Хорошо, что у меня есть тайное оружие – лучший друг и профессиональный хоккеист Оуэн Пэрриш. Он спец в интрижках, поэтому точно сможет помочь мне выжить в диком мире онлайн-свиданий. Моя подруга Бекка хочет, чтобы я помог ей захомутать какого-то душнилу из приложения для знакомств. Я обещал сделать все возможное, но, похоже, планы меняются. Только позволит ли она приблизиться к себе? И вдруг потом, когда все закончится, она найдет себе кого-то другого? Не думал, что гожусь для серьезных отношений, но ради нее я готов давить до упора.



До упора слушать на видеосервисе Wink.