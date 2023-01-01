До конца времен. Сознание, материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной. Брайан Грин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательное чтение о смысле жизни и законах Вселенной от физика-теоретика! Человек — лишь крупинка в бесконечной и вечной Вселенной, возникающая в ней ненадолго? Или наша жизнь все же имеет смысл? Как устроена Вселенная и почему элементарные частицы преодолевают стремление к беспорядку (энтропию) и образуют более крупные структуры — молекулы и атомы, из которых впоследствии формируются космические тела? Брайан Грин рассматривает работу эволюционных механизмов, взаимосвязь креативности и инстинктов, роль языка в эволюции, истоки возникновения религиозности и многие другие вопросы с научной точки зрения — опираясь на математические и физические законы. Читайте просто о сложном — в саммари бестселлера по версии New York Times «До конца времен. Сознание, материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной»



До конца времен слушать на видеосервисе Wink.