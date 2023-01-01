До и После. Исход. Талани Кросс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Привычный мир изменился в одно мгновение. Теперь кошмары становятся явью, а внутренние голоса кричат оглушительно громко. Из дома нельзя выходить без оружия, да и в доме его лучше держать под рукой. Никогда ведь не знаешь, кто опаснее: оживший мертвец, монстр из сна, девочка-телепат или приветливый парень, у которого руки в крови. А может, твои попутчики и соседи? Они такие же, как ты, обычные люди, пытающиеся выжить в новом мире. Но кто знает, что нашептывают им внутренние голоса…



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