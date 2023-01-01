Дневник Стива. Книга 14. Крайний том (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стив наконец-то очутился в Крае, удивительном месте, которое должно привести его домой. От него потребуется много упорства, силы и смелости (а ещe стойкость к дурным запахам), чтобы победить дракона и не попасться в лапы странникам Края. Стив не раз упадeт духом и не единожды опустит руки, съест м�ного стейков и золотых яблок, прежде чем всe-таки сможет выиграть и эту битву. Но что дальше? Как найти портал в город Края? Где отыскать сокровища? Как уберечься от затейников-коробейников? И что ждeт Стива в самом КОНЦЕ?



Дневник Стива слушать на видеосервисе Wink.