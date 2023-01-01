Дневник подруги. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ольга страдает из-за того, что ее подруга и начальница Мария обошла ее в карьере. Ольга считает, что Мария сознательно тормозит ее продвижение по служебной лестнице. Мария с мужем уезжает отдыхать, поручая Ольге поливать цветы в ее квартире. Ольга знакомится с Сергеем, которого принимает за нового водителя их фирмы. Желая произвести на него впечатление, она выдает квартиру Марии за свою. Но Сергей быстро раскрывает ее обман. Случайно Ольга обнаруживает дневник Марии и узнает, что она, будучи любовницей начальника, использовала неблаговидные способы продвижения по карьерной лестнице. Ольга решает взять на вооружение методы подруги. Она предъявляет вернувшейся из отпуска Марии дневник и угрожает рассказать ее мужу о романе с руководителем фирмы. Ольга хочет, чтобы Мария ушла с работы, уступив ей место начальницы отдела. Но Мария не поддается шантажу. Она заявляет, что сама признается мужу во всем. Ольга узнает, что у мужа Марии случился сердечный приступ. Она винит себя в произошедшем. Ольга признается в том, что шантажировала подругу, Сергею, который оказался не водителем, а новым финансовым директором фирмы. Сергей предлагает Ольге уехать с ним в филиал, находящийся в другом городе. Но Ольга отказывается – она решает вымолить у подруги прощение. Мария объявляет, что уходит с работы – она поняла, что муж для нее важнее карьеры. Мария прощает Ольгу и рекомендует ее на свое место. Но Ольга, так мечтавшая об этой должности, не может простить себе подлости. Сергей, как любящий человек, понимает душевное состояние Ольги, он готов помочь пережить ей этот непростой период ее жизни.



Дневник подруги слушать на видеосервисе Wink.