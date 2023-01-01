WinkАудиокнигиДневник писателя. Федор Достоевский
Дневник писателя. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Классика1448 мин6+
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Сюжет
Как писателя и публициста Ф.М.Достоевского интересовало практически все происходящее в современном ему мире, все находило отклик в его творчестве. «Дневник писателя», помимо обсуждений самых различных тем, от глубоких философских и нравственных вопросов до анализа внешней политики держав, включает прямое обращение к читателю, как к непосредственному соучастнику событий своего времени. Для нашего же времени актуальность «Дневника писателя» заключается в проницательности Ф.М.Достоевского, вскрывающей неизменную суть явлений.
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