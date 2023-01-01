Дневник писателя (1876). Октябрь, ноябрь, декабрь. Федор Достоевский
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Дневник писателя (1876). Октябрь, ноябрь, декабрь. Федор Достоевский

Дневник писателя (1876). Октябрь, ноябрь, декабрь. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Русская литература316 мин12+

О книге

Литература, политика, события российской действительности – в «Дневнике писателя» Достоевский откровенно делится со слушателями своими философскими и нравственными размышлениями! В «Дневнике писателя», не имеющим аналогов в русской и зарубежной публицистике, Достоевский напрямую общается с читателями и словно приглашает присоединиться к обсуждению глубоких тем, которым посвящено все его творчество: человек и Бог, добро и зло, свобода и судьба России. В заметках 1876 года особое внимание он уделяет анализу мировой политики того времени и духовных болезней русского общества, оказавшемся во многом пророческим. А результатом его размышлений можно считать впервые опубликованную в ноябрьской главе повесть «Кроткая», где писатель исследует отношения тирана и жертвы на примере обычной семьи.

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Жанр
Классика, Русская литература
Время
316 мин / 05:16

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