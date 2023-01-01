Дневник обалдевшей мамаши. Джессика Цимерман,Серьял Мотье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Воспитание детей похоже на битву с зомби. Нужно быть все время начеку, иначе они съедят тебя живьем. Софи, 34-летняя мать трех детей, жена, хозяйка собаки и рыбок, решила стать идеальной матерью и записывать свои достижения в личном дневнике. Получилось ли у нее задуманное? Прослушай этот забавный дневник и ты все узнаешь! Сегодня я объявила своим детям, что их мамочка собирается измениться. Я села на пол, чтобы быть вровень с ними, как это советуют психологи, и сказала: «Дети, папа и мама очень хотят стать совершенными родителями. За один год». 365 дней в шкуре идеальной матери…. ну или почти идеальной. Смогу ли я? Итак, следуй за мной. Посмотришь, как за год взбалмошная мать станет совершенной. Или нет. Скорей начинай слушать мой дневник. Чем больше безумств, тем смешней… Софи, никчемная, обалдевшая мать.



Дневник обалдевшей мамаши слушать на видеосервисе Wink.