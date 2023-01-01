Дневник мага. Пауло Коэльо
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Дневник мага. Пауло Коэльо

Дневник мага. Пауло Коэльо (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза510 мин16+

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Сюжет

Пауло Коэльо делится мудростью и талантом. Его книги написаны сердцем. Автобиографический роман Пауло Коэльо «Дневник мага» посвящен поиску древней мудрости, которую постепенно обретает герой, отправившись по древнему паломническому пути в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Эта мудрость, помимо духовного наставничества, включает в себя эзотерические упражнения, помогающие человеку в самых тяжелых обстоятельствах сохранять спокойствие и накапливать внутреннюю силу.

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