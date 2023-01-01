Дневник лишнего человека. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву… куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всe пустяки – да но в таком случае и сама вечность – пустяки…»



Дневник лишнего человека слушать на видеосервисе Wink.